Roger Federer su Novak Djokovic: “Non gli ho dato il credito che meritava, lui è migliorato diventando mostruoso”

A breve su Prime Video uscirà il docu-film sugli ultimi momenti della carriera meravigliosa di Roger Federer, sono già arrivati i primi spoiler da parte del quotidiano britannico The Telegraph.

Il fenomeno elvetico ovviamente ha parlato di due dei suoi più importanti avversari affrontati: Novak Djokovic e Rafael Nadal, due rivalità che hanno dato ancor più lustro alle qualità di Federer.

Il commento sul serbo, ormai ex numero uno della classifica ATP, è molto sincero: “La prima volta che ci siamo affrontati è stato a Monaco nel 2006 e ricordo di essere uscito dal campo pensando che stesse giocando bene, ma non ero del tutto convinto del suo tennis. Ho visto in lui alcuni importanti difetti tecnici, come una presa del dritto troppo stretta e un rovescio molto meno fluido di adesso. Ripensando a quei momenti, credo di non avergli dato il credito che meritava e lui lo ha dimostrato migliorando tantissimo in breve tempo, arrivando da lì a poco ad essere un tennista incredibile, semplicemente mostruoso”.

Confrontando i due rivali: “La mia rivalità con Rafa è stata spettacolare e andavamo molto d’accordo. Quando Novak è arrivato, penso che molte persone pensassero che il tennis non avesse bisogno di un terzo incomodo. È arrivato con la sua personalità molto forte e quell’ambizione illimitata che lo ha motivato così tanto, e credo che questo abbia messo molti tifosi sulla difensiva nei suoi riguardi. Alla fine penso che la gente non abbia capito bene la personalità di Novak Djokovic. Quando ho avuto modo di conoscerlo fuori dal campo, ignorando quello che dicono i media o i tifosi, ho potuto vedere che è un uomo che si preoccupa molto sulla sua famiglia e ha buoni valori”.