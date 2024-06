RIBALTONE D’EUROPA! Arianna Errigo da 4-10 a 15-10: tris d’oro per la portabandiera

Arianna Errigo cala il tris e conquista il suo terzo oro della carriera agli Europei. Dopo la doppietta 2016-2017, la monzese si laurea nuovamente Campionessa d’Europa in quel di Basilea al termine di una rimonta sensazionale nella finale contro l’ucraina Dariia Myroniuk. La portabandiera azzurra a Parigi 2024 realizza una rimonta clamorosa, recuperando uno svantaggio di sei stoccate (4-10), piazzando un clamoroso parziale di 11-0, che le ha regalato così la medaglia d’oro.

Una vittoria all’insegna della sofferenza, come quella vissuta nella semifinale contro la britannica Carolina Stutchbury. Un assalto complicatissimo e vinto da Errigo solamente all’ultima stoccata per 15-14. Per Stutchbury comunque un bronzo storico, visto che la Gran Bretagna ritorna sul podio europeo dopo l’ultima volta nel 1983. L’altro bronzo è andato alla polacca Juli Walczyk Klimaszyk.

Questo titolo europeo sicuramente è il miglior viatico per Errigo in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’unico titolo che manca in bacheca ad Arianna è proprio l’oro alle Olimpiadi e sicuramente la lombarda si presenterà tra le principali favorite per la vittoria finale anche tra un mese in Francia.

Rispetto all’incredibile e storico poker della passata edizione, questa volta è stata solo una l’azzurra a medaglia. Purtroppo nei quarti c’è stato il derby proprio tra Arianna Errigo e Martina Favaretto. Un assalto che ha visto la portabandiera azzurra a Parigi 2024 sempre al comando, chiudendo poi alla fine con il punteggio di 15-9.

C’è sicuramente un po’ di amarezza per il risultato complessivo delle azzurre, anche perchè in precedenza erano arrivate le premature eliminazioni di Alice Volpi e Martina Batini, rispettivamente sconfitte negli ottavi di finale dall’ucraina Alina Poloziuk all’ultima stoccata per 15-14 e dalla britannica Carolina Stutchbury per 15-3.