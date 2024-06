Ranking WTA (10 giugno 2024): sorride Jasmine Paolini, è numero 7! Swiatek sempre con ampio margine

Anche nel ranking WTA l’Italia può celebrare un pezzo di storia tennistica. Arriva infatti la quinta giocatrice in top ten della storia tricolore. Naturalmente, si tratta di Jasmine Paolini, capace di mettersi in enorme luce grazie alla finale raggiunta al Roland Garros. Un balzo, il suo, di otto posizioni, che riporta l’Italia nelle prime 10 posizioni dopo quasi otto anni.

Quanto alla zona di testa in senso stretto, per Iga Swiatek continua il dominio: anche se le dovesse andare tutto male, fino almeno a Wimbledon il suo primato sarebbe praticamente assicurato. Semmai, conta il secondo posto ora conquistato da Coco Gauff ai danni di Aryna Sabalenka, per un mix della semifinale dell’americana e dei problemi che hanno impedito alla bielorussa di giocarsi adeguatamente il quarto con la russa Mirra Andreeva (che, peraltro, ora è numero 23).

RANKING WTA (TOP 10)

1. Iga Swiatek 11695

2. Coco Gauff 7988 (+1)

3. Aryna Sabalenka 7788 (-1)

4. Elena Rybakina 5973

5. Jessica Pegula 4625

6. Marketa Vondrousova 4503

7. Jasmine Paolini 4068 (+8)

8. Qinwen Zheng 4005

9. Maria Sakkari 3980 (-2)

10. Ons Jabeur 3748 (-1)

Si stabilizza all’interno della top 50 anche Elisabetta Cocciaretto, che con gli ottavi parigini scala otto posti: per lei la possibilità di spingere sulla seconda metà dell’anno con l’obiettivo di diventare testa di serie negli Slam. Risale anche Sara Errani, che si prende il quarto posto azzurro con diritto di precedenza alle Olimpiadi qualora dovessero arrivare forfait a sufficienza da farla entrare anche in singolare.

TOP 10 AZZURRE

7. Jasmine Paolini 4068 (+8)

43. Elisabetta Cocciaretto 1259 (+8)

68. Lucia Bronzetti 983 (-1)

88. Sara Errani 805 (+7)

90. Martina Trevisan 793 (+2)

153. Lucrezia Stefanini 487 (+16)

262. Nuria Brancaccio 270 (+15)

272. Giorgia Pedone 263 (-9)

301. Silvia Ambrosio 228 (-5)

303. Camilla Rosatello 227 (-21)