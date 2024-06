Rally, scatta il round di Polonia e si apre la seconda parte del campionato

Scatta ufficialmente la seconda parte del Mondiale rally 2024. Siamo ai nastri di partenza del Rally di Polonia, ottavo appuntamento del Mondiale WRC, che torna in calendario dopo l’ultima apparizione nel 2017. Dopo le prime sette tappe stagionali, si entra nella fase decisiva dell’annata, con il titolo ormai sullo sfondo.

L’appuntamento che si disputerà sullo sterrato attorno a Mikołajki nel Voivodato della Varmia-Masuria prende il via con una incognita. L’otto volte campione del mondo Sebastien Ogier, infatti, ha subito un problema fisico in seguito ad un incidente durante le ricognizioni per la gara. Toyota ha pubblicato una breve dichiarazione sui social media in seguito all’incidente. “Seb e Vincent sono stati coinvolti in un incidente stradale durante le ricognizioni per il Rally di Polonia e sono stati sottoposti a controlli medici. Forniremo ulteriori informazioni a tempo debito”.

Dopo il Rally di Sardegna il Mondiale 2024 ha una classifica quanto mai interessante. Thierry Neuville comanda ancora con 122 punti ma Ott Tanak si è avvicinato a -18 punti, quindi è terzo Elfyn Evans a braccetto. Quarta posizione per Sebastien Ogier con 92 punti (-30), quindi è quinto Adrien Fourmaux con 74.

Il programma del Rally di Polonia vede lo shakedown nella mattinata di giovedì 27 giugno, quindi in serata, alle ore 19.05 si parte con la SS1 Mikolajki di 2.5 chilometri. Venerdì 28 giugno si inizia a fare sul serio con 7 prove speciali e la temibile Stanczyki di 29.4 km. Sabato 29 giugno altre 7 prove speciali con oltre 120 km di gara. Domenica 30 giugno si chiude con due prove impegnative da ripetere come la Gmina Mragowo di 20.8 km e la Mikolajki di 11.2.