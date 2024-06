Rally Sardegna 2024, Sébastien Ogier domina la scena sullo sterrato. Neuville si ritira

Un sabato che ha un nome e un cognome nel rally di Sardegna, sesto appuntamento del Mondiale WRC 2024. Il riferimento all’asso francese Sébastien Ogier, che quest’oggi ha posto un serio sigillo per la sua quinta affermazione in questa specifica tappa.

Il campione della Toyota Gazoo Racing, dopo aver lottato con l’estone Ott Tanak (Hyundai) per la vetta dell’overall, ha preso il largo e il suo vantaggio sull’alfiere della i20 è arrivato a 17.1 arrivando a concludere la tappa con 17″1 sull’estone. Ogier ha fatto sua le seguenti speciali: Tula-Erula 1 (22.61 km); Monte Lerno 1 (25.33 km); Coiluna-Loelle 1 (14.53 km); Monte Lerno 2 (25.33 km).

Tanak dunque ha preceduto l’altra Hyundai dello spagnolo Daniel Sordo, a una distanza siderale di 2:12.8. A completare la top-5 ci sono stati il britannico Elfyn Evans (Toyota) a 2:43.3 e il lussemburghese Gregoire Munset (Ford Puma) a 5:28.8.

Da sottolineare il ritiro di Thierry Neuville, arrivato nella PS8. La i20 N Rally1 del leader del campionato, per un errore del pilota, si è intraversata ed è finita con le ruote posteriori in un fosso profondo, rimanendo bloccata. Neuville e Wydaeghe non hanno potuto nemmeno contare sull’aiuto degli spettatori, perché il tutto è avvenuto in una zona boschiva. Si riprenderà domattina con la PS13, la Cala Flumini 1 di 12,55 chilometri. La prima vettura a cominciare sarà alle ore 08:00.