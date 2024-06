Quanti soldi vale Sinner-Alcaraz? Montepremi e cifre al Roland Garros: l’assegno per il vincitore

Il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella semifinale del Roland Garros è particolarmente attesa dagli appassionati di tennis. Nella giornata di venerdì 7 giugno l’altoatesino incrocerà lo spagnolo in un confronto di elevato interesse tecnico, il nono atto della saga tra questi due fenomeni che per il momento sono in perfetta parità nei precedenti (4-4). Si fronteggiano il numero 1 e il numero 3 del mondo in un imperdibile testa a testa, sulla carta estremamente combattuto e avvincente.

Oltre ai 1.300 punti ATP complessivi messi in palio in questo incontro (5000 oltre agli 800 già incamerati con l’ammissione alla semifinale), è prevista anche un’interessante somma in denaro. Quanti soldi guadagna chi vincerà lo scontro diretto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz?

Il montepremi ammonta a 1,2 milioni di euro: questa è la cifra prevista per chi si qualifica alla finale dello Slam sulla terra rossa di Parigi. Va annotato che entrambi si sono già assicurati un assegno da 650.000 euro: chi perderà lo scontro diretto intascherà questa cifra, mentre chi lo vincerà potrà stracciarlo e beneficiare di quello dall’importo più elevato. Chi alzerà al cielo il trofeo farà festa con 2,4 milioni di euro).

QUANTI SOLDI VALE SINNER-ALCARAZ: IL GUADAGNO DEL VINCITORE

1,2 milioni di euro.