Quanti soldi hanno guadagnato Paola Egonu e le azzurre con i premi individuali di Nations League? Tutte le cifre

Paola Egonu è stata premiata come MVP della Nations League 2024 di volley femminile. Ben quattro azzurre sono state inserite nel Dream Team, il sestetto ideale della prestigiosa competizione internazionale itinerante: Paola Egonu è stata eletta miglior opposto, Myriam Sylla è stata eletta come miglior schiacciatrice, Alessia Orro è stata riconosciuta come miglior palleggiatrice, Sarah Fahr è stata scelta come miglior centrale.

Un trionfo totale dell’Italia, che ha vinto la kermesse al termine di una cavalcata magistrale: 10 partite vinte sulle 12 disputate nella fase preliminare, poi il dominio totale nella fase a eliminazione diretta con le schiaccianti affermazioni nell’ordine su USA, Polonia e Giappone. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno fatto festa sul gradino più alto del podio a Bangkok, scrivendo il nome della nostra Nazionale per la seconda volta nell’albo d’oro di questa manifestazione dopo il sigillo del 2022.

Questi riconoscimenti sono importanti dal punto di vista agonistico e sportivo, ma hanno anche un risvolto economico: quanti soldi hanno guadagnato le azzurre vincendo i premi individuali in Nations League? Le cifre sono relativamente interessanti: Paola Egonu ha portato a casa un totale di 40.000 dollari (30.000 per MVP e 10.000 per il miglior opposto) pari a circa 37.400 euro; Alessia Orro, Myriam Sylla e Sarah Fahr hanno messo da parte 10.000 dollari a testa (circa 9.350 euro).

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO EGONU E LE AZZURRE CON I PREMI INDIVIDUALI DI NATIONS LEAGUE?

Paola Egonu: 30.000 dollari (circa 28.050 euro) per MVP e 10.000 dollari (circa 9.350 euro) per miglior opposto, totale 37.400 euro.

Alessia Orro: 10.000 dollari (circa 9.350 euro) per miglior palleggiatrice.

Myriam Sylla: 10.000 dollari (circa 9.350 euro) per miglior schiacciatrice.

Sarah Fahr: 10.000 dollari (circa 9.350 euro) per miglior centrale.