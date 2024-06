Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Nations League di volley? Montepremi faraonico!

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 nella finale andata in scena a Bangkok (Thailandia) e ha vinto la Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre hanno completato la cavalcata in maniera trionfale: dopo un’eccellente fase a gironi conclusa al secondo posto, le ragazze del CT Julio Velasco hanno surclassato USA e Polonia con il massimo scarto prima di regolare anche le asiatiche e conquistare il prestigioso torneo internazionale itinerante per la seconda volta nella storia dopo il sigillo del 2022.

La nostra Nazionale è tornata sul gradino più alta del podio dopo il terzo posto dei Mondiali 2022 e l’amara quarta piazza degli ultimi Europei, che ha poi portato alla chiusura dell’era Mazzanti (da non dimenticare il fallimentare preolimpico). L’Italia ha ampiamente meritato il trofeo, trascinata dai colpi della bomber Paola Egonu (premiata come MVP) sotto la regia di Alessia Orro (miglior palleggiatrice) e con i guizzi della schiacciatrice Myriam Sylla (anch’ella nel Dream Team).

Il trionfo odierno ha un’enorme valenza dal punto di vista agonistico e sportivo, anche perché permette alle azzurre di presentarsi con grande convinzione e con rinnovate ambizioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha rafforzato il numero 1 nel ranking FIVB, ma l’affermazione odierna travalica i confini pallavolistici, visto che ha un grandissimo risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia vincendo la Nations League? Il montepremi è faraonico visto che stiamo parlando di un milione di dollari (circa 935.000 euro).

QUANDI SOLDI HA GUADAGNATO L’ITALIA IN NATIONS LEAGUE?

Vittoria finale: 1.000.000 dollari statunitensi

Partite vinte: 95.000 dollari statunitensi

Partite perse: 8.500 dollari statunitensi

TOTALE: 1.103.500 dollari statunitensi (circa 1,032 milioni di euro)