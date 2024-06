Quante posizioni guadagnano Errani e Paolini nel ranking WTA di doppio? Prosegue la scalata a Parigi

Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti di finale nel torneo di doppio del Roland Garros 2024 di tennis: le azzurre dall’inizio del torneo hanno incamerato ben 430 punti, con un guadagno netto finora di 300 punti per Paolini e di 420 per Errani, con 7 posizioni a testa scalate.

Paolini è salita al numero 19 virtuale e mai era stata così in alto (al massimo era arrivata al numero 24), guadagnando, come detto 7 posti rispetto all’ultimo aggiornamento, e passando da 3040 a 3340 punti. In caso di semifinale salirà a quota 3690, con la finale a 4210 e con un eventuale successo arriverà a 4910.

Errani, invece, è poco più indietro: l’ex numero 1 del mondo della specialità è passata dalla piazza numero 28 alla 21 virtuale, guadagnandone anche lei 7, portandosi da quota 2801 a 3221. In caso di penultimo atto arriverà a 3571, in caso di finale a 4091, ed in caso di vittoria finale si porterà a 4791.

Al momento la coppia azzurra è al numero 4 della Race WTA, essendo passata da quota 2151 a 2581 punti: le azzurre in caso di vittoria ai quarti si porteranno al secondo posto, mentre saliranno al primo posto in caso di vittoria finale nel torneo.

Per quanto concerne la qualificazione olimpica, al momento le azzurre hanno un ranking combinato di 34, dato che Paolini è 13ma in singolare ed Errani è 21ma in doppio: facendo un confronto con la classifica necessaria per entrare nel tabellone di doppio a Tokyo, le italiane hanno la qualificazione in tasca, stando così le cose.

RANKING JASMINE PAOLINI DOPPIO 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 3040, 26° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 130.

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 430.

Ranking con il passaggio ai quarti di finale: 3340 punti, 19° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3690 punti, 15° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4210 punti, 12° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4910 punti, 9° posto virtuale.

RANKING SARA ERRANI DOPPIO 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 2801, 28° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 10.

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 430.

Ranking con il passaggio ai quarti di finale: 3221 punti, 21° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3571 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4091 punti, 14° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4791 punti, 10° posto virtuale.