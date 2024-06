Quante posizioni guadagna Berrettini nel ranking ATP e sin dove può spingersi a Stoccarda

Matteo Berrettini ha esordito con una bella vittoria al torneo ATP 250 di Stoccarda, guadagnando 25 punti grazie al successo ottenuto in tre set contro il russo Roman Safiullin. Il tennista romano ha così recuperato provvisoriamente sei posizioni nel ranking ATP, dove ora occupa l’89mo posto virtuale con 655 punti all’attivo. Il 28enne sta cercando di risalire la china e proverà a sfruttare l’erba tedesca per recuperare diverse posizioni in graduatoria, anche se rientrare tra le teste di serie di Wimbledon (dove è stato finalista nel 2021) appare davvero molto difficile.

Come può cambiare il ranking ATP di Matteo Berrettini in base ai risultati che otterrà sulla prediletta superficie in terra teutonica? L’eventuale successo contro il vincente di Martineau-Shapovalov lo spedirebbe ai quarti di finale, porterebbe a casa altri 25 punti e aggancerebbe virtualmente il giapponese Taro Daniel all’81mo posto con 680 punti.

Il quarto di finale sarebbe contro il vincente di Duckworth-Shelton e varrebbe 100 punti: in caso di approdo in semifinale, infatti, Berrettini volerebbe a quota 730 e sarebbe virtualmente 73mo posto. Arrivare in finale gli consetirebbe di issarsi a quota 795 e sarebbe potenzialmente 64mo, mentre vincendo il torneo porterebbe a casa 250 punti, il bottino complessivo ammonterebbe a 880 punti e sarebbe 55mo.

PROIEZIONI RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking ATP al 10 giugno: 95mo con 630 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Stoccarda: 89mo con 655 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Stoccarda: 81mo con 680 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Stoccarda: 73mo con 730 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Stoccarda: 64mo con 795 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Stoccarda: 55mo con 880 punti.