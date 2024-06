Quando torna in gara Jacobs? Orario e programma del prossimo appuntamento

Dopo la doppietta d’oro (100 e 4×100) agli Europei di Roma ed il fantastico 9.92 di Turku, prosegue questo weekend il percorso di avvicinamento di Marcell Jacobs verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sabato 29 giugno lo sprinter lombardo si presenterà infatti ai blocchi di partenza dei 100 metri in occasione dei Campionati Italiani Assoluti di La Spezia.

Il campione olimpico in carica va alla ricerca di nuove risposte positive a poco più di un mese dall’inizio della rassegna a cinque cerchi, con l’obiettivo di stabilizzarsi sotto la barriera dei 10 secondi e provare magari ad avvicinare le prestazioni realizzate negli ultimi giorni ai Trials americani dai vari Noah Lyles, Fred Kerley e Kenny Bednarek. Jacobs non troverà però in Liguria l’argento continentale Chituru Ali, che ha deciso di rinunciare agli Assoluti dopo le tante gare delle ultime settimane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Marcell Jacobs sui 100 metri agli Assoluti di La Spezia. Le batterie e l’eventuale finale saranno disponibili in diretta tv su Rai Sport (palinsesto ancora da definire); diretta streaming su Rai Play (palinsesto da definire); diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS AGLI ASSOLUTI

Sabato 29 giugno, ore 19.55: batterie

Sabato 29 giugno, ore 21.20: eventuale finale

PROGRAMMA MARCELL JACOBS AGLI ASSOLUTI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto da definire).

Diretta streaming: Rai Play (palinsesto da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.