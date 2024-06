Quando si giocano quarti, semifinali e finale al Roland Garros 2024: tutte le date e gli orari

Novak Djokovic-Casper Ruud, Alexander Zverev-Alex De Minaur, Carlos Alcaraz-Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner-Grigor Dimitrov. Si è finalmente delineato il quadro dei quarti di finale del singolare maschile al Roland Garros 2024, secondo Slam stagionale in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Bois de Boulogne (Parigi).

La volata verso la finalissima di domenica 9 giugno (ore 15.00) comincerà quest’oggi con i due quarti della parte bassa del tabellone, Sinner-Dimitrov e Alcaraz-Tsitsipas, in programma sul Philippe Chatrier rispettivamente come terzo match dalle 11.00 e unico incontro della sessione serale (non prima delle 20.15). Domani, mercoledì 5, si disputeranno i quarti della parte alta ma l’ordine di gioco verrà stabilito nelle prossime ore.

Presumibilmente la sfida tra Djokovic e Ruud verrà collocata nella sessione serale, mentre Zverev-De Minaur andrà in scena sempre sul campo centrale di giorno. Già definiti invece data e orari delle semifinali, previste venerdì 7 giugno a partire dalle ore 14.30 (la seconda semifinale comincerà in ogni caso non prima delle 17.30).