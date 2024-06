Quando si gioca Sinner-Dimitrov al Roland Garros: data quarti di finale, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Grigor Dimitrov ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano tornerà in campo martedì 4 giugno (orario da definire) per incrociare il temibile bulgaro in un incontro che si preannuncia altamente spettacolare. Il fuoriclasse altoatesino sfiderà un rivale particolarmente rognoso e insidioso, in grado di mettere in difficoltà e battere diversi big del circuito.

Jannik Sinner è reduce dal successo in quattro set contro il francese Corentin Moutet, rimontato dopo un primo parziale in cui si è vista la brutta copia del nostro portacolori. Il vincitore degli ultimi Australian Open, che nei turni precedenti aveva regolato Eubanks, Gasquet e Kotov con il massimo scarto, cercherà nuova gloria sul mattone tritato della capitale francese contro il 33enne, capace di sbarazzarsi di Kovacevic, Marozsan, Bergs e soprattutto Hurkacz.

Il numero 2 del mondo se la dovrà vedere con il numero 10 del ranking ATP, contro cui conduce per 3-1 nei precedenti. Jannik Sinner ha vinto l’ultimo scontro diretto, disputato un paio di mesi fa nella finale del Masters 1000 di Miami. L’azzurro si è imposto anche nelle due sfide andate in scena nel 2023 sempre sul cemento, mentre nel 2020 perse sulla terra rossa agli ottavi di finale degli Internazionale d’Italia: stessa superficie del Roland Garros, ma quattro anni fa era un Sinner decisamente diverso.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Dimitrov, quarto di finale del Roland Garros 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA SINNER-DIMITROV AL ROLAND GARROS?

Martedì 4 giugno, l’orario e l’ordine di gioco verranno comunicati nel tardo pomeriggio di lunedì 3 giugno.

COME VEDERE SINNER-DIMITROV IN TV E STREAMING?

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.