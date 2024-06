Quando si gioca Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile: programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale della Nations League 2024 di volley femminile, che andrà in scena sabato 22 giugno (ore 12.00) a Bangkok (Thailandia). Le azzurre hanno eliminato gli USA con un secco 3-0 e se la dovranno vedere contro le temibili biancorosse, che hanno saputo battere la più quotata Turchia al tie-break. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato, equilibrato e avvincente tra due squadre di altissimo spessore, che si contenderanno l’accesso all’atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale.

L’Italia si affiderà soprattutto all’opposto Paola Egonu sotto la regia della palleggiatrice Alessia Orro, alle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti. La capitana Anna Danesi sarà chiamata a dettare legge al centro affiancata da Sarah Fahr, mentre il libero Monica De Gennaro dovrà fornire un contributo risolutore. Dall’altra parte della rete spiccano soprattutto la bomber Magdalena Stysiak e la formidabile palleggiatrice Joanna Wolosz.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, semifinale della Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Bangkok sono cinque ore avanti rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 22 giugno

Ore 12.00 Italia vs Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.