Quando la prossima gara di F1? GP Spagna 2024: programma, orari, tv, streaming

La prossima gara del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio di Spagna, che si disputerà nella giornata di domenica 23 giugno.

Vi sarà un weekend di pausa tra nono e decimo appuntamento della stagione, destinato a inaugurare una lunga fase europea. Si correrà al Montmelò, tracciato destinato a uscire di scena nell’arco di pochi anni.

Difatti, dal 2026 il Gran Premio iberico traslocherà a Madrid e si correrà su un circuito cittadino. Barcellona dovrà quindi cedere alla capitale un evento che organizza costantemente dal 1991. Come seguire la penultima corsa in terra catalana in TV?

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Spagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Montmelò. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento spagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Spagna dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

F1 – PROGRAMMA GP SPAGNA 2024

VENERDÌ 21 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 22 GIUGNO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 23 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15.00, GARA