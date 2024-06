Quando la finale di Paolini/Errani al Roland Garros: data, programma, orario, avversarie, tv

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate alla finale di doppio femminile al Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. La coppia italiana è riuscita a battere in rimonta l’ucraina Kostyuk e la rumena Ruse, imponendosi con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-1 e staccando così il biglietto per l’atto conclusivo del prestigioso torneo.

L’appuntamento è per domenica 9 giugno (ore 11.30), quando le azzurre se la dovranno vedere contro la vincente dell’altra semifinale: si sfideranno le statunitensi Dolehide/Krawczyk e la statunitense Gauff con la ceca Siniakova. Le nostre portacolori hanno tutte le carte in regola per inseguire la grande impresa.

La toscana, che sabato sfiderà la polacca Iga Swiatek nella finale del torneo di singolare, è ora numero 13 del mondo virtuale in doppio (numero 7 in singolare), appena davanti all’emiliana, che in doppio ha vinto tutti gli Slam almeno una volta e che sogna un exploit a dieci anni di distanza dall’ultimo sigillo a Wimbledon e dodici stagioni dopo il trionfo a Parigi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di doppio femminile al Roland Garros 2024 con Sara Errani e Jasmine Paolini. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE DOPPIO ROLAND GARROS CON ERRANI-PAOLINI

Domenica 9 giugno

Ore 11.30 Finale doppio femminile Roland Garros: Paolini/Errani vs vincente Dolehide/Krawczyk-Gauff/Siniakova

PROGRAMMA FINALE DOPPIO ROLAND GARROS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.