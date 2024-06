Quando gioca Sinner a Wimbledon 2024: c’é la data del debutto. I giorni degli appuntamenti successivi

Jannik Sinner sarà la testa di serie numero 1 di Wimbledon 2024: per la prima volta un giocatore italiano comanda il seeding in un torneo dello Slam e gioca un Major da numero 1 del mondo. L’azzurro non ha un tabellone semplice, con insidie dissipate in tutto il percorso, a cominciare da un possibile secondo turno contro Matteo Berrettini.

Sinner che entrerà nel torneo lunedì 1° luglio: il torneo sarà infatti aperto sul Centre Court dal campione in carica Carlos Alcaraz e nella stessa metà di tabellone è stato inserito l’azzurro. La sfida contro Hanfmann sarà quindi fra tre giorni per poi proseguire mercoledì 3 luglio nel possibile derby contro Matteo Berrettini.

Il terzo turno verosimilmente contro Tallon Griekspoor sarà venerdì 5 luglio e la data degli ottavi di finale contro probabilmente uno tra Shelton, Jarry, Michelsen e Shapovalov sarà domenica 7 luglio. Da qualche edizione infatti non esiste più la domenica di mezzo con il riposo: si continua a giocare e il quarto turno è spezzato in due parti.

I quarti di finale della parte alta sono invece previsti per martedì 9 luglio e coloro che sono nella metà alta di tabellone avranno ben tre giorni di stacco per arrivare alla semifinale che sarà venerdì 12 luglio, prima della finale di domenica 14 luglio.

CALENDARIO SINNER WIMBLEDON 2024

Primo turno: lunedì 1° luglio

Secondo turno: mercoledì 3 luglio

Terzo turno: venerdì 5 luglio

Quarto turno: domenica 7 luglio

Quarti di finale: martedì 9 luglio

Semifinale: venerdì 12 luglio

Finale: domenica 14 luglio