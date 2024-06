Quando gareggia Leonardo Fabbri agli Europei di Roma: date esatte, orari, programma, tv

Leonardo Fabbri sarà uno dei protagonisti più attesi della delegazione azzurra impegnata ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma da venerdì 7 a mercoledì 12 giugno. Il nuovo primatista italiano del getto del peso è infatti il favorito numero per la medaglia d’oro in vista della rassegna continentale casalinga.

Il 27enne toscano, capace di lanciare 22.95 metri in stagione (nuovo record personale e nazionale), ha un metro di margine sul resto della concorrenza presente agli Europei in termini di misure d’ingresso. Il più vicino è il connazionale Zane Weir con 21.93, mentre alle sue spalle troviamo il croato Filip Mihaljevic ed il lussemburghese Bob Bertemes.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di quando gareggia Leonardo Fabbri agli Europei di Roma.

QUANDO GAREGGIA LEONARDO FABBRI AGLI EUROPEI

Venerdì 7 giugno, ore 19.55: qualificazioni – Diretta tv su Rai 2 fino alle 20.30 e dalle 21.00 in poi; Rai Sport dalle 20.30 alle 21.00; Sky Sport Uno

Sabato 8 giugno, ore 21.02: eventuale finale – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA LEONARDO FABBRI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport (qualificazioni dalle 20.30 alle 21.00), Rai 2 (qualificazioni fino alle 20.30 e dalle 21.00 in poi, finale integrale) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.