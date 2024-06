Quando gareggia Larissa Iapichino agli Europei di Roma: date esatte, orari, programma, tv

Larissa Iapichino è una delle punte di diamante della Nazionale italiana che prenderà parte ai Campionati Europei 2024 di atletica leggera, in programma allo Stadio Olimpico di Roma da venerdì 7 a domenica 12 giugno. L’azzurra, candidata ad un posto sul podio continentale nel salto in lungo femminile, sarà una delle ultime big azzurre ad entrare in azione.

La figlia di Fiona May vanta la seconda miglior misura stagionale europea all’aperto con il 6.86 di Palermo, ma la favorita d’obbligo per la medaglia d’oro resta sempre la tedesca oro olimpico di Tokyo 2021 Malaika Mihambo. Ambizioni importanti anche per le altre teutoniche Mikaelle Assani e Laura Müller, oltre alla portoghese Agate De Sousa e la serba Milica Gardasevic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Larissa Iapichino agli Europei di Roma. Le qualificazioni e la finale saranno disponibili in diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno (canale 201); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA LARISSA IAPICHINO AGLI EUROPEI

Martedì 11 giugno, ore 10.35: qualificazioni – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

Mercoledì 12 giugno, ore 20.54: eventuale finale – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Uno

PROGRAMMA LARISSA IAPICHINO AGLI EUROPEI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.