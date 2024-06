Quando gareggia Gianmarco Tamberi agli Europei di Roma: date esatte qualificazioni e finale, orari, programma, tv

Gianmarco Tamberi vuole essere un grande protagonista agli Europei 2024 di atletica leggera, che andranno in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in lungo si presenterà nella capitale con l’intento di difendere il titolo conquistato due anni fa a Monaco e di mettere le mani sul terzo sigillo continentale. Il fuoriclasse marchigiano ha tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio, ma permane qualche punto interrogativo sulla sua condizione fisica.

Il ribattezzato Gimbo, infatti, sarà al debutto stagionale: aveva rinunciato alla gara di Ostrava a causa di un acciacco e l’auspicio è che sia in perfetta forma, non soltanto in vista di questo appuntamento casalingo ma soprattutto in ottica Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un paio di mesi. Gianmarco Tamberi partirà comunque con i favori del pronostico, la concorrenza appare tutt’altro che irresistibile e ci sono tutte le carte in regola per regalare un sogno al pubblico che riempirà gli spalti dell’Olimpico.

Gianmarco Tamberi scenderà in pedana nella giornata di domenica 9 giugno (ore 11.35) per prendere parte alle qualificazioni. I migliori dodici atleti staccheranno il biglietto per la finale, che andrà in scena martedì 11 giugno a partire dalle ore 20.35. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di quando gareggia Gianmarco Tamberi agli Europei di Roma. Prevista la diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204); diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIA GIANMARCO TAMBERI AGLI EUROPEI

Domenica 9 giugno, ore 11.35: qualificazioni – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

Martedì 11 giugno, ore 20.35: eventuale finale – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA GIANMARCO TAMBERI AGLI EUROPEI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (primi 25 minuti della finale su RaiSportHD), gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.