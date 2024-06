Qualificazioni Wimbledon 2024: Lucrezia Stefanini unica italiana al via nel tabellone femminile

Si è tenuto oggi il sorteggio del tabellone femminile delle qualificazioni di Wimbledon, che vedrà al via una sola giocatrice italiana. Si tratta di Lucrezia Stefanini, che nel 2023 sfruttò due turni favorevoli e una gran bella vittoria contro la portacolori di Taiwan (che in chiave sportiva è Cina Taipei) Su-Wei Hsieh per giungere in tabellone principale, dove divenne l’ultima avversaria battuta da Anett Kontaveit (l’estone ex numero 2 del mondo si ritirò dal tennis alla successiva sconfitta con la ceca Marie Bouzkova).

La giocatrice toscana non può dire di essere stata particolarmente fortunata. Dall’altra parte della rete, infatti, troverà la serba Olga Danilovic, promessa mai esplosa che ha nel sangue l’eredità di Sasha, che fu stella della Virtus Bologna nella seconda metà degli Anni ’90.

Va comunque detto che il rendimento di Danilovic sull’erba non si può definire proprio dei migliori. Le uniche due partite sui prati dei Championships le ha vinte nelle qualificazioni del 2019, il che vuol dire che oltre Roehampton (la città che ospita il tabellone cadetto) non si è mai spinta.

In particolare, oltre alle due citate, su erba ha vinto appena tre partite, tutte a Gaiba, nel WTA 125 veneto noto nei dintorni anche come Gaibledon (per assonanza), lo scorso anno. Se Stefanini dovesse passare, il suo potrebbe anche essere uno spot ben più che possibile per i nomi presenti. Nomi importanti, in altri spot, che vedremo nelle qualificazioni: Amanda Anisimova, Mona Barthel, Tamara Zidansek, Kristina Mladenovic (tutte con varia adattabilità all’erba o differente momento di forma e carriera).

TABELLONE FEMMINILE QUALIFICAZIONI WIMBLEDON 2024: LO SPOT DI LUCREZIA STEFANINI

Danilovic (SRB) [8]-Stefanini (ITA)

Chirico (USA)-Ruzic (CRO)

Oz (TUR)-Xu (GBR) [WC]

Chang (USA)-Galfi (HUN) [18]