Prosegue la scalata furibonda di Errani/Paolini nella classifica WTA! E se vanno in finale a Parigi…

Prosegue l’avventura a Parigi di Sara Errani e di Jasmine Paolini. Le due azzurre hanno raggiunto le semifinali del Roland Garros 2024 e questo risultato ha dei riflessi importanti nella loro classifica mondiale. Paolini è salita al numero 15 virtuale e mai era stata così in alto, guadagnando, come detto 11 posti rispetto all’ultimo aggiornamento, e passando da 3040 a 3690 punti. In caso di finale salirà a 4210 e di successo arriverà a 4910.

Errani, invece, è poco più indietro: l’ex numero 1 del mondo della specialità è passata dalla piazza numero 16 virtuale, guadagnandone 12, portandosi da quota 2801 a 3571. In caso di atto conclusivo incamererà 4091 punti, mentre se ci dovesse essere l’affermazione assoluta l’ammontare sarebbe 4791.

Al momento la coppia azzurra è al numero 2 della Race WTA, essendo passata da quota 2151 a 2931 punti: le azzurre possono ambire al trono della classifica di rendimento di questo 2024 solo in caso di vittoria dello Slam di Parigi.

Per quanto concerne la qualificazione olimpica, al momento le azzurre hanno un ranking combinato di 26, dato che Paolini è 10ma in singolare ed Errani è 16ma in doppio: facendo un confronto con la classifica necessaria per entrare nel tabellone di doppio a Tokyo, le italiane hanno la qualificazione a portata di mano, stando così le cose.

RANKING JASMINE PAOLINI DOPPIO 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 3040, 26° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 130.

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 650.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3690 punti, 15° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4210 punti, 12° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4910 punti, 9° posto virtuale.

RANKING SARA ERRANI DOPPIO 10 GIUGNO

Ranking lunedì 27 maggio: 2801, 28° posto.

Punti da scartare lunedì 10 giugno: 10.

Punti da incamerare lunedì 10 giugno: al momento 770.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 3571 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4091 punti, 14° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4791 punti, 10° posto virtuale.