Pro Recco-Ferencvaros, Finale Champions League pallanuoto 2024: programma, orario, tv, streaming

Saranno la Pro Recco ed i magiari del Ferencvaros a giocare la finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: nelle semifinali, entrambe risolte ai tiri di rigore, la Pro Recco ha battuto l’Olympiacos, mentre il Ferencvaros ha superato il Novi Beograd.

L’ultimo atto è in programma venerdì 7 giugno al National Pool Complex di Malta alle ore 21.00, e sarà preceduto dalla finale per il terzo posto, tra le due formazioni sconfitte questa sera, che si giocherà nel medesimo impianto alle ore 19.00.

La diretta tv delle finali di Champions League sarà affidata a Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming degli incontri sarà assicurata da Sky Go, Now ed Eurovision Sports Live. Diretta live testuale su OA Sport per la finale tra Pro Recco e Ferencvaros.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Final Four (5-7 giugno a Malta)

Finali – Venerdì 7 giugno

19.00 Finale terzo posto, Olympiacos (Grecia)-Novi Beograd (Serbia) – Diretta tv su Sky Sport Arena

21.00 Finalissima, Pro Recco-Ferencvaros (Ungheria) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, Now ed Eurovision Sports Live.

Diretta Live testuale: OA Sport per il match Pro Recco-Ferencvaros.