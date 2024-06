Pogacar vs Vingegaard: il duello del Tour de France è scritto, Evenepoel e Roglic soffrono sulla prima salita

Mancava una conferma, è arrivata oggi: per il terzo anno consecutivo il duello per la Maglia Gialla al Tour de France sarà tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Nella tappa di Bologna con la doppia scalata al San Luca sono arrivati i primi attacchi degli uomini di classifica e i due protagonisti annunciati si sono subito messi in mostra.

Sulla nota collina bolognese lo sloveno, reduce dal trionfo al Giro d’Italia, ha preso in mano la situazione lanciando il primo scatto (un antipasto di ciò che sarà in futuro) negli ultimi metri prima del GPM: l’unico a tenere il passo è stato proprio il danese della Visma | Lease a Bike, dimostrando dunque una condizione buona nonostante l’infortunio patito in primavera.

Il duello tra i due è scritto, ma occhio al terzo incomodo: Remco Evenepoel. L’ex campione del mondo belga non si vuole arrendere e l’ha dimostrato con la spettacolare rimonta nell’ultimo tratto pianeggiante prima del traguardo. In salita non ha il passo dei migliori, ma a cronometro può fare il vuoto.

Chi esce deluso dalla giornata odierna è ovviamente Primoz Roglic. Dal corridore sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe ci si aspettava molto di più, su una salita che gli è amica (ha trionfato sia al Giro dell’Emilia che nella cronometro del Giro d’Italia). Invece non è mai stato in lotta, ha patito e ha pagato 21” dai rivali, oltre che una brutta botta al morale.