Perché Sinner ha il peggior tabellone possibile a Wimbledon: da Berrettini a Griekspoor, con Alcaraz all’orizzonte

Si è svolto questa mattina il sorteggio dei tabelloni principali di Wimbledon 2024, il terzo Slam della stagione. Un sorteggio che sicuramente non è stato amico del numero 1 del mondo e testa di serie numero 1 del tabellone, Jannik Sinner. L’azzurro avrà avversari particolarmente difficili da affrontare sulla sua strada e non sarà semplice arrivare fino in fondo.

Il primo turno sarà contro Yannick Hanfmann e il tedesco lo scorso anno ha giocato bene su questa superficie, vincendo contro Tsitsipas a Maiorca e portando Fritz al quinto al primo turno di Wimbledon. Il grande scoglio sarà al secondo turno, ossia la sfida contro Matteo Berrettini: un derby davvero scomodo per l’altoatesino che affronta colui che è stato il finalista del 2021 e che sull’erba anche quest’anno ha raggiunto una finale a Stoccarda. Probabilmente non si poteva pescare di peggio.

Terzo turno che sarebbe poi probabilmente con Tallon Griekspoor, un avversario che l’ha messo particolarmente in difficoltà quest’anno sia a Miami che recentemente ad Halle. Poi gli ottavi di finale contro Nicolas Jarry o Ben Shelton, due giocatori che non stanno attraversando uno straordinario momento di forma, ma che hanno un gran servizio e sull’erba sono particolarmente difficili da brekkare. Difficile comunque che l’americano arrivi a questa fase del torneo, visto lo stato di forma precario.

Ai quarti di finale gli avversari potrebbero essere Grigor Dimitrov o Daniil Medvedev: il bulgaro potrebbe essere il più accreditato a raggiungere questo stadio del torneo per l’attitudine alla superficie. Attenzione anche alla possibile minaccia rappresentata da Jan-Lennard Struff. Semifinale che sarà poi contro Carlos Alcaraz: lo spagnolo è capitato dalla stessa parte di tabellone, così come avvenuto a Wimbledon, per poi affrontare in finale Novak Djokovic (?). Una serie di avversari sicuramente non semplici che metteranno alla prova Jannik in questa edizione dei Championships.