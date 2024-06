Pazzesca scalata di Berrettini nel ranking ATP: 30 posizioni guadagnate a Stoccarda! E se vincesse la finale…

Matteo Berrettini ha sfruttato il ranking protetto per essere direttamente nel tabellone principale di Stoccarda: l’azzurro, essendosi qualificato per la finale, ha incamerato finora 165 punti, mentre l’ultimo atto di domani ne metterà in palio altri 85.

Nel ranking ATP l’azzurro, inoltre, lunedì 17 giugno non perderà punti, essendo uscito al primo turno a Stoccarda nel 2023 nel derby contro Lorenzo Sonego: Berrettini, che lunedì scorso era 95° a quota 630 nell’aggiornamento ufficiale, al momento, invece, è a quota 795, al 65° posto virtuale.

Con il successo odierno, inoltre, Berrettini è diventato il numero 7 d’Italia, avendo operato il sorpasso su Luca Nardi, mentre con il successo nel torneo schizzerebbe a quota 880, al 55° posto virtuale, andando a scavalcare anche Lorenzo Sonego.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 17 GIUGNO

Ranking lunedì 10 giugno: 630, 95° posto.

Punti da scartare lunedì 17 giugno: 0 (ATP Stoccarda 2023).

Punti da incamerare lunedì 17 giugno: quelli di Stoccarda 2024 (al momento 165).

Ranking dopo il passaggio in finale: 795 punti, 65° posto virtuale (sorpassato Luca Nardi).

Ranking in caso di vittoria in finale: 880 punti, 55° posto virtuale (sorpasso su Lorenzo Sonego).