ATP ‘s-Hertogenbosch 2024, Luca Nardi cede in due set a Sebastian Korda negli ottavi

A ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, per il Libema Open 2024 di tennis, combined sull’erba outdoor neerlandese, nel match degli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile del torneo di categoria ATP 250, l’azzurro Luca Nardi cede al numero 7 del seeding, lo statunitense Sebastian Korda, che si impone con un duplice 7-5, maturato in un’ora e 49 minuti di gioco. Ai quarti per lui il vincente della sfida tra l’australiano Alexei Popyrin e l’altro statunitense Tommy Paul, testa di serie numero 2.

Nel primo set l’inizio è in salita per Nardi, che dapprima manca un break point in apertura, poi cede il servizio a quindici nel secondo game, ed infine finisce sotto per 0-3, pur con un solo break di ritardo. L’azzurro resta aggrappato al match e la sua caparbietà viene premiata: nel nono game Korda arriva a due punti dal set, ma dal 30-30 Nardi vince gli ultimi due punti ed opera il controbreak. Nel dodicesimo game, però, l’azzurro va sotto 15-40 al servizio ed al primo set point lo statunitense chiude sul 7-5 dopo 46′.

Nella seconda partita l’azzurro manca due palle break in apertura, mentre Korda non ne sfrutta cinque nel secondo game. Nardi deve risalire dallo 0-40 nel sesto gioco, ma si salva, e nel settimo è lui ad operare lo strappo a trenta. Inesorabile, però, arriva l’immediato controbreak nell’ottavo gioco, ancora a trenta. Ancora una volta ad essere fatale per l’azzurro è il dodicesimo gioco: Nardi si porta sul 30-15, ma Korda vince gli ultimi tre punti e chiude sul 7-5 dopo 63′.

Le statistiche sottolineano come per lo statunitense il saldo vincenti-gratuiti sia estremamente positivo, con 28-14, mentre sia negativo per l’azzurro, con 16-17. Nardi concede ben 12 palle break e ne salva 8, mentre ne converte 2 delle 5 avute a disposizione. Nel complesso Korda vince 90 punti contro i 74 dell’italiano.