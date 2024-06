Pattinaggio artistico a rotelle, Italiani 2024: Liberatore domina lo short a Ponte di Legno, bene Chimetto e Gelao

Cominciano nel segno di Alessandro Liberatore i Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle dedicati alle categorie Junior e Senior. Sulla pista di Ponte Di Legno l’atleta bolognese ha messo una seria ipoteca sul titolo dominando in lungo e in largo il segmento più corto; merito di un programma scevro di sbavature di rilievo.

Alto il contenuto tecnico del pattinatore seguito dal team guidato da Sara Locandro, contraddistinto da una buona combinazione di tre salti tripli collocata in apertura, ovvero triplo toeloop/triplo toeloop/thoren/triplo salchow, elemento che ha preceduto il triplo loop singolo e il doppio axel realizzato in zona bonus. Eseguendo senza patemi anche le due trottole pianificate e raccogliendo livello 3 nella serie di passi, Liberatore si è attestato sopra i 90 punti, guadagnando nello specifico 92.25 (62.38, 29.87) e ricevendo il miglior riscontro in entrambi i punteggi.

Ottimi segnali anche dal sempre più in crescita Alex Chimetto che, anche lui dopo una prova positiva nonostante una defaillance nella trottola combinata, ha messo a referto 80.64 (53.01, 27.63) punti, maturati grazie all’esecuzione della catena triplo flip/triplo toeloop/triplo toeloop (chiamato sottoruotato), del triplo lutz e del doppio axel. Bene poi anche Danilo Gelao, il quale malgrado delle sbavature negli arrivi è riuscito a tenere botta spingendosi in quota 78.81 (53.68, 25.13). Una piccola incertezza nella catena, terminata con un triplo toeloop chiamato half, e una trottola no level hanno invece rallentato la corsa di Marco Giustino, sesto con 62.38 (38.83, 23.75). Meglio di lui Mirko Mazzo, quarto con 68.96 (47.70, 21.26), e Luca Innocenti, quinto a 67.36 (44.11, 23.26).

Gara equilibrata poi in campo Senior, con la leadership provvisoria accaparrata da Daniele Ricci che ha ricevuto una valutazione complessiva di 59.16 piazzandosi davanti a Noah Cavallini (54.72) ed Enrico Josè Inglese (53.74). Ma sono tanti gli altri concorrenti in lizza, basti pensare Giacomo Ricci (53.44), Pietro Alinari (51.64) e Simone Corradi (51.62).