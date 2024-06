Pattinaggio artistico a rotelle, il programma ufficiale degli Italiani 2024. Che maratona a Ponte Di Legno!

Prende definitivamente forma il quadro dei Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna che andrà in scena dal 29 giugno al 13 luglio ancora una volta a Ponte Di Legno (Brescia).

A differenza della scorsa stagione l’impianto situato nel cuore della Val Camonica ospiterà tutte le specialità compresa la danza e la solo dance, al via dopo il termine delle gare dedicate al libero e alle coppie d’artistico. In chiusura, come da tradizione, ci saranno gli atleti dell’inline (che scenderanno in pista dopo il Campionato riservato alla danza cadetti e jeunesse).

Si partirà subito con il botto: in occasione della giornata inaugurale infatti assisteremo allo short program individuale maschile Junior e Senior, segmento quest’ultimo caratterizzato dalla presenza di big come Alessandro Liberatore, Alex Chimetto, Marco Giustino, Fabio Marco Topazio e tanti altri. Lunedì 1 luglio debutteranno invece le coppie d’artistico, dove i riflettori saranno puntati su Alice Esposito-Federico Rossi e Micol Mills-Tomaso Cortini. Lo short delle donne partirà invece alle 16:10 di martedì 2 luglio: prevista una vera e propria bagarre in una gerarchia tutta da riscrivere con Gioia Fiori, Micol Zangoli, Benedetta Altezza, Federica Pizzingrilli e altre possibili sorprese.

Mercoledì 3 luglio partirà la style della solo femminile, una gara dalla durata monstre di 4 ore in cui è previsto il vìs-a-vìs tra Roberta Sasso e Asya Sofia Testoni. Gherardo Altieri Degrassi, Giorgio Casella, Raoul Allegranti ed Alberto Maffei sono invece gli indiziati speciali per la prova maschile. Le coppie invece saranno di scena domenica 7 luglio con un trittico tutto da vivere formato da Sasso-Altieri Degrassi, Artoni-Allegranti e Nuti-Masiero.

Nell’inline, il cui inizio per la massima categoria è previsto sabato 13, con protagonista Sofia Ciacia, motivata a raccogliere l’eredità di Sofia Paronetto al suo primo anno Senior. Di seguito il programma ufficiale

ITALIANI 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE: PROGRAMMA UFFICIALE

Sabato 29 giugno

ore 14:00 – 15:35 Gara Programma Corto: Junior maschile

ore 15:50 – 18:40 Gara Programma Corto: Senior maschile

Domenica 30 giugno

ore 16:00 – 20:00 Gara Programma Corto: Junior femminile

Lunedì 1 luglio

ore 13:30 – 15:30 Gara Programma Lungo: Junior maschile

ore 15:45 – 19:25 Gara Programma Lungo: Senior maschile

ore 19:50 – 20:15 Gara Programma Corto: Coppie Artistico Junior

ore 20:30 – 21:30 Gara Programma Corto: Coppie Artistico Senior

Martedì 2 luglio

ore 12:30 – 15:55 Gara Programma Lungo: Junior femminile (Primi gruppi)

ore 16:10 – 20:05 Gara Programma Corto: Senior femminile

ore 20:20 – 22:30 Gara Programma Lungo: Junior femminile (Ultimi gruppi)

Mercoledì 3 luglio

ore 15:00 – 15:30 Gara Programma Lungo: Coppie Artistico Junior

ore 15:45 – 17:00 Gara Programma Lungo: Coppie Artistico Senior

ore 17:30 – 21:30 Gara Style Dance: Senior femminile

Giovedì 4 luglio

ore 12:00 – 15:20 Gara Programma Lungo: Senior femminile (Primi gruppi)

ore 15:35 – 17:20 Gara Programma Lungo: Senior femminile (Ultimi gruppi)

ore 17:50 – 20:40 Gara Free Dance: Senior femminile (Primi gruppi)

ore 20:55 – 22:30 Gara Free Dance: Senior femminile (Ultimi gruppi)

Venerdì 5 luglio

ore 14:00 – 17:55 GARA Style Dance: Categoria Junior femminile

ore 18:10 – 18:50 GARA Style Dance: Categoria Junior maschile

ore 19:05 – 21:25 GARA Style Dance: Categoria Senior maschile

Sabato 6 luglio

ore 14:00 – 16:50 GARA Free Dance: Categoria Junior femminile (Primi gruppi)

ore 17:05 – 17:50 GARA Free Dance: Categoria Junior maschile

ore 18:05 – 20:35 GARA Free Dance: Categoria Senior maschile

ore 20:50 – 22:10 GARA Free Dance: Categoria Junior femminile (Ultimi 2 gruppi)

Domenica 7 luglio

ore 16:15 – 17:20 GARA Style Dance: Coppie Danza Junior

ore 17:35 – 18:50 GARA Style Dance: Coppie Danza Senior

Lunedì 8 luglio

ore 16:15 – 17:30 GARA Free Dance: Coppie Danza Junior

ore 17:45 – 19:05 GARA Style Dance: Coppie Danza Senior

Venerdì 12 luglio

ore 17:40 – 19:00 GARA Programma Corto: Categoria Junior In Line

ore 19:0 – 20:50 GARA Programma Corto: Categoria Senior In Line

Sabato 13 luglio

ore 14:00 – 15:35 GARA Programma Lungo: Categoria Cadetti In Line

ore 15:50 – 17:25 GARA Programma Lungo: Categoria Jeunesse In Line

ore 17:40 – 19:15 GARA Programma Lungo: Categoria Junior In Line

ore 19:30 – 21:45 GARA Programma Lungo: Categoria Senior In Line