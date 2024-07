Pattinaggio artistico a rotelle: Sofia Ciacia avanti nello short ai Campionati Italiani Inline 2024

Parte bene l’avventura di Sofia Ciacia ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. La medaglia di bronzo Junior ai Mondiali 2024, al suo primo anno nella massima categoria, si è imposta nello short program individuale dedicato alla disciplina dell’inline, ultimo atto della lunghissima rassegna tricolore in fase di svolgimento a Ponte di Legno (Brescia).

L’atleta veneta, pur commettendo qualche sbavatura nel comparto tecnico, ha fatto la differenza grazie alla superiorità netta nelle components raccogliendo 46.36 (24.62, 22.74), punteggio rallentato da una sbavatura nel doppio axel (chiamato sottoruotato) ma impreziosito tra le varie difficoltà da una trottola combinata di grande qualità (cinque cambi) e da una sequenza di passi di buona fattura (livello 2).

A tre punti di distanza si è invece piazzata Metka Kuk, abile ad ottenere 43.20 (25.45, 17.75), precedendo Alessia Bilancioni, anche lei sopra quota 40 con il punteggio di 41.54 (19.17, 22.39), score che ha tenuto lontana Alessia Malerba, quarta a 35.90 (13.65, 22.25).

Situazione ben definita in campo maschile, dove a salire in cattedra è stato Elvis Martinello, dominatore con 48.15 (30.15, 19.00), quattordici punti in più di Francesco Meloni, attualmente secondo con 34.14 (15.63, 18.50). Lontano invece Michele Casanova con 27.63 (13.14, 16.49).

In categoria Junior spicca la grande prestazione di Sofia De Lazzari, in testa con margine come dimostrano i 47.69 conquistati nonostante una défaillance nel doppio axel. Chiudono la top 3 quindi Clara Barattoni (37.32) ed Eleonora Seminara (3.06). Tra i maschi gara in solitaria per Filippo De Ritis (19.56).