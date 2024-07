Pattinaggio artistico a rotelle: Sofia Ciacia ed Elvis Martinello trionfano nell’Inline ai Campionati Italiani 2024

Si chiude con il successo di Sofia Ciacia la lunga maratona dedicata ai Campionati Italiani 2024 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna andata in scena in questi giorni nel cuore della Val Camonica, precisamente a Ponte di Legno (Brescia). La pattinatrice, forte di una buona esperienza in campo Junior, ha trovato il primo titolo nella massima categoria, prendendo il largo nel segmento più lungo.

L’atleta, seconda di un’incollatura dopo lo short (a seguito di una modifica della classifica arrivata nella tarda serata di ieri), si è imposta con fermezza nel libero raccogliendo il miglior riscontro in entrambi i punteggi. A fare la differenza, così come avvenuto nel corto, è stata la superiorità nelle components e la qualità di esecuzione di alcuni elementi, tra cui spiccano le trottole, la sequenza di passi (livello 3) e la choreo sequence, tutti valutati con un QOE di rilievo. Staccando inoltre sei doppi, tra cui un axel falloso, la veneta ha quindi guadagnato in totale 80.20 (40.19, 41.06) Per 126.56, regolando di otto punti Alessia Bilancioni, abile a tenere alta l’asticella ottenendo 72.35 (35.55, 36.80) per 119.34. Terzo posto infine per Metka Kuk, anche lei sopra quota 100 punti come dimostrano i 61.60 (40.43, 27.81) per 111.44.

Trionfo poi nella gara maschile per Elvis Martinello, il quale ha conquistato 81.48 (48.06, 34.42) per 129.63 precedendo Francesco Meloni, secondo con 61.32 (29.82, 31.50) per 95.45 davanti a Michele Casanova, terzo con 52.94 (26.94, 27.00) per 80.57.

Bene poi Sofia De Lazzari in campo Junior, brava a mantenere la leadership grazie al vantaggio dello short e a terminare la prova al primo posto co 117.71. Più staccata Clara Barattoni che, con il miglior libero, ha guadagnato 109.63 piazzandosi davanti a Jennifer Di Luzio, quinta nello short e terza nella classifica finale con 92.31.

Il prossimo appuntamento con il pattinaggio artistico a rotelle saranno i Campionati Europei, in scena in quel di Fafe (Portogallo) in un periodo non particolarmente caldo: la rassegna andrà infatti in scena dal 21 al 31 luglio, con le Olimpiadi di Parigi 2024 già cominciate.