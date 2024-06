Pari merito tra quattro ciclisti al Tour de France: perché Pogacar indossa la maglia gialla? Il regolamento

Tadej Pogacar ha indossato la maglia gialla al termine della seconda tappa del Tour de France 2024. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato sul San Luca, ha ricevuto la risposta di Jonas Vingegaard ed è andato via insieme al suo grande rivale danese. La coppia è giunta insieme sul traguardo di Bologna, ma negli ultimi metri è stata acciuffata dal belga Remco Evenepoel e dall’ecuadoriano Richard Carapaz.

I quattro atleti hanno lo stesso tempo in classifica generale (9h53:30), ma è il capitano della UAE Emirates a vestire il simbolo del primato alla Grande Boucle: per quale motivo? Cosa succede in caso di pari merito? Per sciogliere la parità si vanno a vedere i singoli piazzamenti di tappa: Pogacar vanta un quarto e un quattordicesimo, Evenepoel un ottavo e un dodicesimo, Vingegaard un tredicesimo e un sedicesimo, Carapaz un ventiduesimo e un decimo.

Quindi lo sloveno in testa, il belga secondo, il danese terzo, l’ecuadoriano quarto. Il quartetto ha sei secondi di margine sul francese Romain Bardet e 21 secondi su altri big come lo sloveno Primoz Roglic, il colombiano Egan Bernal, il britannico Thomas Pidcock, gli spagnoli Enric Mas e Carlos Rodriguez, l’australiano Jai Hindley, il britannico Simon Yates, lo spagnolo Juan Ayuso e il nostro Giulio Ciccone.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE (dopo la seconda tappa)

1 4 ▲3 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 25 9:53:30

2 8 ▲6 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step ,,

3 16 ▲13 VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike ,,

4 22 ▲18 CARAPAZ Richard EF Education – EasyPost ,,

5 1 ▼4 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL 10″ 0:06

6 5 ▼1 VAN GILS Maxim Lotto Dstny 0:21

7 12 ▲5 BERNAL Egan INEOS Grenadiers ,,

8 9 ▲1 BILBAO Pello Bahrain – Victorious ,,

9 11 ▲2 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers ,,

10 31 ▲21 CICCONE Giulio Lidl – Trek ,,