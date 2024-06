Paolini-Rybakina, orario Roland Garros 2024: dove vederla in tv, programma, streaming

Domani, mercoledì 5 giugno, l’italiana Jasmine Paolini, numero 12 del seeding, affronterà la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 4, nei quarti di finale del torneo di singolare femminile del Roland Garros 2024 di tennis.

Il match sarà il secondo dalle ore 11.00, ma si giocherà comunque non prima delle ore 14.15 sul Campo Philippe Chatrier, e sarà preceduto dal match di doppio maschile tra la coppia composta dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos ed il duo formato dal ceco Tomas Machac e dal cinese Zhizhen Zhang.

La diretta tv della partita sarà affidata a Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

Mercoledì 5 giugno

Court Philippe Chatrier

Dalle ore 11.00

Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 1) – Tomas Machac/Zhizhen Zhang (Repubblica Ceca/Cina)



Non prima delle 14.15

Jasmine Paolini (Italia, 12) – Elena Rybakina (Kazakistan, 4) – Eurosport 1 HD

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport