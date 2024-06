Paolini-Avanesyan, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Elina Avanesyan agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che va in scena sulla terra rossa di Parigi. L’appuntamento è per lunedì 3 giugno alle ore 11.00 sul Court Suzanne-Lenglen, che è dotato di un tetto e dunque non ci sarà il rischio di un programma ritardato a causa della pioggia. La tennista italiana partirà con tutti i favori del pronostico contro la rivale russa, ma non dovrà sottovalutare un’avversaria reduce dall’impresa compiuta contro la quotata cinese Zheng Qinwen.

Jasmine Paolini, testa di serie numero 12 del tabellone, ha sconfitto nell’ordine l’australiana Gavrilova, la statunitense Baptiste e la canadese Andreescu, meritandosi ancora una volta gli ottavi di finale in uno Slam dopo quanto successo agli Australian Open (dove si arrese a Kalinskaya in due set). L’occasione è davvero ghiotta per approdare ai quarti di finale, dove la toscana se la dovrebbe vedere contro la vincente della sfida tra l’ucraina Svitolina e la kazaka Rybakina.

La 28enne, attuale numero 15 al mondo, incrocerà la 21enne, numero 70 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Avanesyan, ottavo di finale del Roland Garros 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-AVANESYAN ROLAND GARROS

Lunedì 3 giugno

Ore 11.00 Jasmine Paolini vs Elina Avanesyan – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA PAOLINI-AVANESYAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.