Paolini-Andreeva, orario semifinale Roland Garros: programma, tv, streaming

Domani, giovedì 6 giugno, Jasmine Paolini sarà nuovamente protagonista nelle semifinali del Roland Garros 2024. La toscana affronterà la russa Mirra Andreeva nel secondo penultimo atto previsto sul Centrale di Parigi, il cui programma prenderà il via non prima delle 15.00 relativamente al singolare femminile.

Paolini quest’oggi si è resa protagonista di una prestazione super, battendo la kazaka Elena Rybakina (n.4 del mondo) con il punteggio di 6-2 4-6 6-4. Un successo imprevisto in cui Jasmine è stata in grado di sorprendere la sua rivale più titolata, mettendola in difficoltà sul piano del ritmo.

Ad attenderà ci sarà la giovanissima russa, prospetto straordinario del massimo circuito internazionale, capace di prevalere nella sfida contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Un unico precedente tra le due, risalente al torneo di Madrid di quest’anno, vinto da Andreeva. Ci si augura che Paolini sappia prendersi la rivincita.

La semifinale del Roland Garros 2024 con Jasmine Paolini si disputerà domani, giovedì 6 giugno e si disputerà sul campo Philippe Chatrier. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport1 HD e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

PAOLINI-ANDREEVA SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024

Giovedì 6 giugno

Court PHILIPPE-CHATRIER – Inizio ore 12.00

Finale doppio misto

Non prima delle 15.00

Iga Swiatek [1] vs Coco Gauff [3]

Jasmine Paolini [12] vs Mirra Andreeva

PROGRAMMA PAOLINI-ANDREEVA SEMIFINALE ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport