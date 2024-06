Paola Egonu MVP della Nations League! Miglior giocatrice del torneo: trionfo totale

Paola Egonu è stata premiata come miglior giocatrice della Nations League 2024 di volley femminile. L’opposto dell’Italia ha ricevuto il riconoscimento come MVP del prestigioso torneo internazionale itinerante, in virtù dell’enorme contributo tecnico e agonistico che ha garantito alla nostra Nazionale in ottica vittoria finale. La bomber veneta ha messo a segno 27 punti nella finale disputata contro il Giappone a Bangkok (Thailandia), dove aver già giganteggiato contro USA e Polonia tra quarti e semifinale.

Paola Egonu è stata impeccabile in fase offensiva, risultando risolutrice nei momenti caldi della fase a eliminazione diretta e chiudendo sempre da top scorer. L’azzurra, che ha naturalmente ricevuto anche il premio come miglior opposto della manifestazione, rimpingua così la propria bacheca individuale la 25enne era già stata MVP nella Nations League vinta nel 2022, nei trionfali Europei del 2021 e in tre Champions League, oltre che in svariate edizioni di Coppa Italia e Serie A1.

Paola Egonu si carica così in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, ormai distanti soltanto un mese e a cui l’Italia si presenterà con grandi ambizioni sotto la guida del CT Julio Velasco. L’attaccante rimpingua anche il proprio conto corrente: il titolo di MVP ha infatti garantito un assegno da 30.000 dollari statunitensi, a cui si aggiungono 10.000 dollari per il premio come miglior opposto.