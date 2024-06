Pallanuoto: tutto facile per l’Italia a Firenze, il Settebello batte 14-4 la Romania

Tutto facile per la Nazionale italiana di pallanuoto a Firenze nella seconda amichevole consecutiva nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri alla Piscina Nannini hanno sfidato la Romania, dominando in lungo e in largo con il risultato di 14-4.

I carichi di lavoro molto intensi si fanno sentire per il Settebello che nella prima parte di gara fatica ad ingranare, poi il match si mette in discesa ed il parziale è comunque ampio. Le sensazioni sono buone quando manca un mese all’apertura dei Giochi. Miglior marcatore è Andrea Fondelli con tre reti, due a testa per Alesiani, Condemi, Dolce ed Echenique.

Le parole di Campagna a fine partita: “Fa sempre piacere ricevere questi attestati di stima. Nei primi due tempi eravamo pesanti, poi ci siamo sciolti e siamo andati crescendo. Abbiamo fatto un ciclo di lavoro duro, ad Alghero si ricomincia un altro ciclo con meno lavoro fisico. Dobbiamo alzare il livello di gioco. La soluzione senza boa ti fa perdere un po’ di peso avanti, ma ti dà sicurezza dietro. Per l’impegno do un 10 ai ragazzi”.

Italia-Romania 14-4

Italia: Del Lungo , Di Fulvio 1, Damonte 1, Marziali , Fondelli 3, Cannella , Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Presciutti , Bruni , Iocchi Gratta , Dolce 2, Nicosia , Alesiani 2, Condemi 2. All. Campagna

Romania: Tic , Belenyesi 1, Lutescu , Fulea 2, Neamtu , Prioteasa 1, Bota , Oanta , Colodrovschi , Georgescu , Iudean , Vancsik , Dragusin , Tepelus , Oltean . All. Rath

Arbitri: D. Bianco, Colombo

Note

Parziali: 4-1 1-1 5-0 4-2 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Italia 5/11 e Romania 1/9. In porta Nicosia (I) e Tic (R). Spettatori: 1000 circa.