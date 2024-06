Pallanuoto, Pro Recco a caccia della quarta Champions consecutiva. Presciutti: “Sarà durissima con l’Olympiacos”

Inizia la settimana più intensa per la pallanuoto maschile a livello continentale. In scena da oggi, in quel di Malta, la Final Four della Champions League: venerdì si assegna il trofeo più importante per club.

A presentare la competizione per la Pro Recco, che va a caccia di uno storico poker consecutivo di titoli, e parte ovviamente da favorita del torneo è il difensore del Settebello Nicholas Presciutti.

Le parole dell’azzurro: “Sarà durissima perché ci sono fior di avversari”. E sull’avversario di stasera in semifinale, l’Olympiacos: “Credo che sia la squadra più completa della Champions, coperta in modo eccellente in tutti i ruoli: difende benissimo, addormenta il gioco e poi sa ripartire pericolosamente, possiede tiratori micidiali. Due parole chiave per noi: difesa e concentrazione, per quattro tempi. Contro di loro non puoi distrarti un attimo, ogni gara può diventare… una giostra, tra allunghi e sorpassi, come dimostrano i match della prima fase”.

Appuntamento alle 19.00 per la sfida tra i liguri ed i greci, un match che regalerà spettacolo e tanta tensione.