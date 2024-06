Pallanuoto, il Ferencvaros raggiunge la Pro Recco in finale di Champions League: Novi Beograd piegato ai rigori

Come nel 2021, la finale della Champions League di pallanuoto metterà di fronte Pro Recco e Ferencvaros: la compagine magiara, nella seconda semifinale della Final Four, giocata al National Pool Complex di Malta, piega, anche in questo caso ai tiri di rigore, i serbi del Novi Beograd per 18-17 dopo il 13-13 dei tempi regolamentari. Tre anni fa l’ultimo atto andò alla Pro Recco, che vinse per 9-6.

Nel primo quarto c’è un continuo botta e risposta tra le due formazioni: primo vantaggio magiaro, poi i serbi ribaltano lo score e vanno sul 2-1. Controsorpasso ungherese per il 3-2, ma i balcanici trovano il pareggio. Nuovo vantaggio ungherese ed ennesimo pareggio serbo ad 1″ dalla prima sirena per il 4-4.

Nella seconda frazione arriva il primo break della gara, ed a firmarlo è il Novi Beograd che si porta sul 6-4 nel giro di due minuti e mezzo. Si scuote il Ferencvaros ed a suonare la carica è Di Somma, che porta i magiari sul -1 ed inaugura il parziale che spacca la partita. I serbi sbagliano un rigore con Vlachopoulos e vengono puniti dalla squadra di Budapest, che dapprima firma il pareggio e poi torna a condurre sul 7-6, score con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo entra l’italiano De Michelis tra i pali serbi, ma continua il monologo magiaro, che in un minuto produce altre due reti per il massimo vantaggio del Ferencvaros, che va sul +3 grazie ad un parziale a cavallo dei due tempi di 5-0. Time out balcanico per riordinare le idee, e le contromisure funzionano, tanto che il Novi Beograd nel giro di due minuti e mezzo sigla due reti e torna a -1. Prosegue il botta e risposta: +2 magiaro, ma dopo 15″ tornano in scia i serbi, nuovo allungo degli ungheresi ed ennesimo -1 balcanico. La possibile svolta arriva con l’espulsione per brutalità del capitano del Novi Beograd, Filipovic, a 59″ dall’ultimo intervallo: Mandic segna il rigore del 12-10 ed i serbi sono costretti a giocare in inferiorità per 4′. In realtà i balcanici hanno l’occasione di accorciare con l’uomo in più grazie ad una doppia espulsione tra le fila magiare (definitiva per Di Somma), che li porta ad attaccare in 5 contro 4, ma il Ferencvaros resiste ed arriva agli ultimo otto minuti sul 12-10.

Nell’ultimo quarto accade l’imponderabile: il Novi Beograd, sempre in inferiorità numerica, dapprima accorcia e poi pareggia su rigore. Torna il vantaggio il Ferencvaros, ma non allunga, perché De Michelis tiene a galla i serbi fino a 5′ dalla conclusione, quando si torna a giocare a uomini pari. I balcanici firmano il pareggio a 1’51” dalla sirena, poi nell’ultimo minuto sia i magiari che i serbi si giocano il secondo time out a disposizione, ma nessuno trova la stoccata risolutrice: i tempi regolamentari si chiudono sul 13-13 e si va ai rigori.

Torna tra i pali dei serbi Dobozanov, e dai 5 metri inizia a tirare il Ferencvaros: gol di Varga, Drasovic, Mandic, Martinovic, Merkulov, Cuk, Fekete, Vlachopoulos ed Argyropoulos, poi Vogel para la conclusione di Skoumpakis ed il Ferencvaros può festeggiare la vittoria per 18-17.

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Final Four (5-7 giugno a Malta)

Semifinali – Mercoledì 5 giugno

19.00 Pro Recco-Olympiacos (Grecia) 13-11 dtr (9-9)

21.00 Ferencvaros (Ungheria)-Novi Beograd (Serbia) 18-17 dtr (13-13)

Finali – Venerdì 7 giugno

19.00 Finale terzo posto, Olympiacos (Grecia) – Novi Beograd (Serbia)

21.00 Finalissima, Pro Recco – Ferencvaros (Ungheria)