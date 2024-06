Orari Roland Garros 2024, ordine di gioco di oggi (3 giugno): programma, tv, streaming

Al Roland Garros 2024 si parte con il secondo lunedì, quello che chiude su entrambi i fronti gli ottavi di finale. Sarà una giornata lunga, e soprattutto anche italiana, dal momento che ci sarà un’altra presenza tricolore, l’ultima rimasta in campo femminile.

Si tratta di quella di Jasmine Paolini, opposta alla russa di origini armene Elina Avanesyan. Nessun precedente tra le due, ma un’evidente notevole occasione per la toscana per raggiungere i primi quarti Slam in carriera, il tutto ad aprire le danze sul Court Suzanne Lenglen, Ma è anche il giorno di Novak Djokovic, con il serbo che, dopo le quattro ore e mezza nella notte servite per eliminare Lorenzo Musetti, affronta un altro che sul rosso non si fa particolari scrupoli contro chiunque, l’argentino Francisco Cerundolo. Da tenere d’occhio tutto il programma del Centrale, perché non c’è una singola partita che non sia ricca di storie, idee al suo interno e possibili scenari di grande impatto.

La nona giornata del Roland Garros partirà dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211 Sky), oltre che in diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale di Paolini-Avanesyan, per non perdersi l’ottavo dell’azzurra.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024 OGGI

Domenica 2 giugno

Court Philippe Chatrier

Ore 11:00 Svitolina (UKR) [15]-Rybakina (KAZ) [4] – ottavi donne

Navarro (USA) [22]-Sabalenka [2] – ottavi donne

NB 14:00 Djokovic (SRB) [1]-F. Cerundolo (ARG) [23] – ottavi uomini

Ore 20:15 Zverev (GER) [4]-Rune (DEN) [13] – ottavi uomini, sessione serale

Court Suzanne Lenglen

Ore 11:00 Paolini (ITA) [12]-Avanesyan – ottavi donne

de Minaur (AUS) [11]-Medvedev [5] – ottavi uomini

Gracheva (FRA)-M. Andreeva – ottavi donne

Fritz (USA) [12]-Ruud (NOR) [7] – ottavi uomini

Court Simonne Mathieu

Ore 11:00 Barrere (FRA)/Pouille (FRA)-Ram (USA)/Salibsury (GBR) [3] – 3° turno doppio uomini

Gauff (USA)/Siniakova (CZE) [5]-Kolodziejova (CZE)/Siskova (CZE) – 2° turno doppio donne

Anshba/Detiuc (CZE)-L. Kichenok (UKR)/Ostapenko (LAT) [6] – 2° turno doppio donne

Krawczyk (USA) [4]-Skupski (GBR) [4]-Watson (GBR)/Salisbury (GBR) – 2° turno doppio misto

Krejcikova (CZE)/Vliegen (BEL)-Eikeri (NOR)/Gonzalez (ARG) – 2° turno doppio misto

Court 14

Ore 11:00 Dolehide (USA)/Krawczyk (USA) [8]-Potapova/Sizikova – 2° turno doppio donne

Olmos (MEX)/Panova-Krejcikova (CZE)/Siegemund (GER) [4] – 3° turno doppio donne

Dodig (CRO)/Krajicek (USA) [4]-P. Tsitsipas (GRE)/S. Tsitsipas (GRE) – 2° turno doppio uomini

Routliffe (NZL)/Venus (NZL) [6]-Burel (FRA)/Gaston (FRA) – 2° turno doppio misto

Melichar-Martinez (USA)/Peers (AUS)-Kato (JPN)/Puetz (GER) – 2° turno doppio misto

Court 7

Ore 11:00 Machac (CZE)/Zhang (CHN)-Haase (NED)/van de Zandschulp (NED) – 2° turno doppio uomini

Purcell (AUS)/Thompson (AUS)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [11] – 3° turno doppio uomini

Balaji (IND)/Reyes-Varela Martinez (MEX)-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [2] – 3° turno doppio uomini

Andreozzi (ARG)/Hijikata (AUS)-Guinard (FRA)/Jacq (FRA) – 2° turno doppio uomini

Samsonova/Vavassori (ITA)-Hsieh (TPE)/Zielinski (POL) [7] – 2° turno doppio misto

Court 6

Ore 11:00 Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU)-Bouzkova (CZE)/Sorribes Tormo (ESP) [7] – 2° turno doppio donne

NB 12:30 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Nys (MON)/Zielinski (POL) – 3° turno doppio uomini

Xiyu Wang (CHN)/Yuan (CHN)-Melichar-Martinez (USA)/Perez (AUS) [2] – 2° turno doppio donne

Shibahara (JPN)/Lammons (USA)-Badosa (ESP)/S. Tsitsipas (GRE) [WC] – 1° turno doppio misto

Perez (AUS)/Ebden (AUS) [1]-L. Kichenok (UKR)/Pavic (CRO) – 2° turno doppio misto

Court 4

Ore 12:30Fernandez (CAN)/Routliffe (AUS) [9]-Hozumi (JPN)/Ninomiya (JPN) – 2° turno doppio donne

Heliovaara (FIN)/Patten (GBR)-Gillé (BEL)/Vliegen (BEL) [10] – 3° turno doppio uomini

Muhammad (USA)/Behar (URU)-Zhang (CHN)/Arevalo (ESA) – 2° turno doppio misto

Court 5

Ore 11:00 Doppio junior maschile

NB 12:30 Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [9]-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]

Doppio junior maschile

Doppio junior maschile

Doppio junior femminile

Doppio junior femminile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2 (canali 210 e 211 Sky)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ (tutti i campi); Sky Go e DAZN (feed di Eurosport 1 e 2)

Diretta Live testuale: OA Sport (Paolini-Avanesyan)