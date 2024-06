Sinner va in confusione, poi reagisce e strapazza con rabbia Moutet al Roland Garros

Un primo set da dimenticare e poi un autentico dominio. Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2024 dopo aver sconfitto il francese Corentin Moutet con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1 in due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Il numero due del mondo è andato in confusione ad inizio partita, ma ha sempre mantenuto la calma, travolgendo poi il transalpino, che è andato a spegnersi con l’avanzare del match. Adesso per un posto in semifinale ci sarà la sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha sconfitto in tre set Hubert Hurkacz.

Sinner ha concluso con cinque ace e altrettanti doppi falli, vincendo il 73% dei punti quando ha servito la prima. Sono quaranta i vincenti dell’azzurro, mentre trentuno gli errori non forzati, ma ben quattordici nel solo primo set. Per Moutet trenta vincenti, ma anche quarantaquattro errori non forzati.

Il primo set è un incubo per Sinner. L’altoatesino fatica davvero ad entrare in partita, sbaglia molto e non trova mai il ritmo anche per merito di un Moutet davvero eccezionale. Il francese con le sue continue variazioni e il gioco decisamente atipico manda in confusione l’azzurro. Il risultato è un inaspettato e clamoroso 5-0 in favore del transalpino, che toglie addirittura per tre volte il servizio all’avversario. Per Sinner è comunque importante vincere il sesto game, annullando tre set point, per cominciare ad entrare veramente nel match. Il set è comunque compromesso e va nelle mani di Moutet per 6-2.

Anche il secondo set si apre male per Jannik, che cede immediatamente il servizio dopo uno scambio infinito sulla palla break e chiusa con una smorzata che si ferma sul nastro. La reazione di Sinner, però, questa volta non si fa attendere ed arriva già nel game successivo, recuperando il controbreak. La vera svolta arriva nel sesto game, quando Sinner si procura altre due palle break e sulla prima chiude con un smash di pura rabbia. L’altoatesino si porta anche sullo 0-40 nell’ottavo game, ma Moutet si salva incredibilmente. Nessun problema perchè Jannik tiene a zero la battuta e chiude 6-3.

Moutet apre il terzo set con un ace servendo da sotto, ma l’inerzia della partita è tutta dalla parte di Sinner, che alla prima palla break sfonda con il dritto. Non c’è davvero partita, perchè Jannik travolge completamente il francese e nel quinto gioco strappa a zero il servizio al transalpino. Il numero due del mondo è perfetto e non lascia scampo ad un Moutet che non sembra avere più armi per far male all’azzurro. Sinner si prende il terzo set per 6-2.

Il quarto set ha un copione molto simile a quello precedente. Sinner ottiene subito il break in apertura e da quel momento la partita è in discesa. Moutet si salva nel terzo game da 15-40, ma è l’unico sussulto d’orgoglio del francese. Jannik non sbaglia più nulla e strappa ancora il servizio nel quinto e nel settimo gioco, andando a conquistare il set per 6-1.