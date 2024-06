Paltrinieri in estasi per l’oro agli Europei: “Traiettoria impossibile, avevo tanta velocità. Sono in controllo”

Incontenibile Greg. Grazie ad una prestazione semplicemente eccezionale, Gregorio Paltrinieri ha regalato la prima medaglia d’oro alla Nazionale italiana di nuoto di fondo, trionfando con merito nella gara riservata alla 10 km maschile.

Una prova maiuscola quella dell’azzurro che, arrivato ad un chilometro dal traguardo, ha spezzato il ritmo cambiando rotta, sbaragliando la concorrenza e superando in volata anche specialisti del calibro di Rasovszki ed Oliver. Grande la soddisfazione del Campionissimo che, una volta arrivato in zona mista, ha commentato quanto fatto:

“Quando faccio gare del genere mi sento bene. Mi sento in controllo – ha detto Greg sui canali federali – Acqua a 27 gradi, acqua piatta, caratteristiche che mi piacciono. Ho faticato comunque fino a metà, quando non avevo sensazioni ancora buonissime, dopo mi sono messo davanti e ho iniziato a nuotare meglio. Al terzo, quarto e quinto giro sono stato davanti, poi nell’ultimo mi hanno un po’ messo in mezzo, accerchiato, Marcolino Olivier da una parte e Mimmo dall’altra, e non riuscivo tanto a nuotare”.

Paltrinieri ha poi concluso: “Quindi l’ultimo tratto ho fatto una traiettoria impossibile: sono andato veramente molto interno cercando di distanziarli e ha funzionato. Avevo tanta velocità, me lo sentivo. Mi sentivo di poter mettere un passo che gli altri, in quel momento, non avevano. L’unica alternativa era staccarmi tanto e andare dalla parte opposta. Loro, invece, sono rimasti esterni. All’ultima boa mi sono accorto di essere solo e sono arrivato così bene”.