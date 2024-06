Nuoto, Marco De Tullio sul podio nel Mare Nostrum a Montecarlo. Ceccon vince i 100 sl della Finale B

Calato il sipario sulla prima giornata ieri all’Olympic Swimming Pool Prince Albert II di Montecarlo, tappa del circuito Mare Nostrum 2024 di nuoto. Nella 45ª edizione del meeting monegasco, il terzo ultimo appuntamento del circuito menzionato ha visto un gruppo di atleti azzurri mettersi in evidenza.

È il caso di Marco De Tullio, giunto terzo nei 400 stile libero in 3:49.17. Una gara in cui il coreano Woomin Kim ha impressionato, stampando un tempo da 3:42.42, a precedere il connazionale Lee Hojoon (3:48.43) e appunto il pugliese. Corea in grande evidenza anche nei 100 stile libero uomini dove Hwang Sunwoo ha ottenuto il successo con un crono sotto i 48″, ovvero 47.91. Alle sue spalle il britannico Tom Dean (48.67). Presente anche Thomas Ceccon, seppur nella Finale B, visto il tempo alto delle batterie (49.96). Il veneto nel pomeriggio ha migliorato sensibilmente, toccando la piastra in 48.62.

Quarto posto un po’ amaro per Michele Lamberti nei 100 dorso: l’azzurro ha terminato in 54.83, a un solo centesimo dal terzo classificato, ovvero l’indiano Srihari Nataraj (54.82). Una gara vinta dal greco Apostolos Christou in 53.34. Allargando gli orizzonti da considerare le affermazioni nei 200 rana uomini del giapponese Ippei Watanabe (2:07.82), dell’olandese Tes Schouten nei 100 rana femminili (1:06.79), della rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey nei 200 stile libero donne (1:54.53) e del fuoriclasse magiaro Kristo Milak a segno nei 200 delfino (1:53.94).