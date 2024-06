Nuoto, le azzurre della 10 km dopo le medaglie agli Europei. Pozzobon: “Non ho visto Beck”. Gabbrielleschi: “Non ero in formissima”

Si è aperta con due medaglie la prima giornata dei Campionati Europei 2024 di nuoto di fondo, rassegna in fase di svolgimento in Serbia, precisamente a Belgrado. Merito di Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi, le quali hanno dovuto cedere il passo all’asso teutonico Leonie Beck, abile a spuntarla in volata con un grande guizzo nel finale, uno dei suoi principali punti di forza.

Arrivate in zona mista, le azzurre hanno analizzato la propria prestazione. Pozzobon, medaglia d’argento, ha posto l’attenzione sul suo approccio, strategicamente molto ordinato nelle prime battute:

“Avevamo detto con Fabrizio Antonelli che questa doveva essere una gara ordinata – ha raccontato la nuotatrice ai microfoni della FIN – Quindi ho fatto primi due giri tranquilli, poi in progressione giro per giro e dopo mi sono messa davanti alla fine del quarto giro cercando di tenere un buon ritmo ma conservando energie per lo sprint finale. Alla fine, invece, mi è passata davanti Leonie Beck; ero un po’ stanca e poi avevo l’acqua nell’occhialino e non l’ho proprio vista”.

Grande bronzo poi per Gabbrielleschi, alle prese con un impegno particolarmente duro da un punto di vista fisico, complice una condizione non al top: “Cercavo di risparmiare più energie possibile. Sono arrivata non in formissima, sono stata in altura tre settimane per finalizzare il 60° Trofeo Settecolli, dove proverò ad ottenere il tempo limite per Parigi. In realtà mi sentivo abbastanza bene; complimenti a Barbara che è sfuggita. Non l’ho vista. Sapevamo che Leonie sarebbe passata: ha un finale sempre molto forte”.