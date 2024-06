Nuoto, gli italiani che si giocheranno il pass olimpico al Settecolli: Burdisso e tanti altri a caccia di soddisfazioni

Dal 21 al 23 giugno il Trofeo Settecolli 2024 di nuoto sarà l’ultima chance per nuotatori e nuotatrici italiani per ottenere il pass olimpico. La rinuncia in blocco agli Europei in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia) si giustifica anche per questo. Nel meeting del Foro Italico, quindi, ci sono aspettative di andare a rimpinguare il gruppo tricolore.

In primis, ci si aspettano segnali di vitalità da Federico Burdisso. L’atleta lombardo, allenato da Fabrizio Antonelli e capace di mettersi al collo il bronzo nei Giochi di Tokyo nei 200 delfino, ha voglia di essere parte della rassegna a Cinque Cerchi. Non sono stati mesi semplici per lui, in cerca di una propria identità in vasca e scopriremo se ci sarà spazio per lui.

Thomas Ceccon, poi, già qualificato nei 100 dorso, vorrebbe raddoppiare ed entrare nel giro delle posizioni che contano anche nei 200. A Roma un bel test per lui, anche se forse il momento in cui fare una prova di questo genere non è ideale. A caccia poi del pass saranno anche i ranisti, Nicolò Martinenghi a parte, ovvero Federico Poggio, Simone Cerasuolo e Ludovico Viberti nei 100 metri. Stesse ambizioni per Marco De Tullio e Matteo Ciampi nei 400 stile libero, dopo essere usciti delusi dalla vasca di Riccione negli Assoluti primaverili.

Sul versante femminile Margherita Panziera, messe alle spalle problematiche di vario genere, vorrà disputare un bel 200 dorso. Un ragionamento simile lo meritano anche Francesca Fangio e Martina Carraro nei 200 rana e Chiara Tarantino nei 100 stile libero. Come viene precisato nel regolamento della FINA, le prestazioni migliori o uguali all’Olympic Qualifying Time di World Aquatics, ottenute nelle distanze di gara con posti ancora liberi, potranno essere utilizzate per il completamento della squadra olimpica, a seguito di una valutazione discrezionale della Direzione Tecnica sottoposta all’approvazione del Consiglio Federale.

Da notare che il Settecolli sarà anche occasione per Giulia Gabrielleschi e Ginevra Taddeucci per ottenere il tempo-limite previsto dalla Federazione internazionale nei 1500 stile libero (16:09.09) per essere presenti nelle acque libere a Parigi.

ITALIA PRESENTE AL TROFEO SETTECOLLI 2024

NAZIONALE A

Donne: Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento), Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91), Sara Curtis (CS Boero), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri / CC Aniene), Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse), Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics), Sonia Laquintana (Azzurra 91), Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene), Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91), Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene), Francesca Pasquino (In Sport Rane Rosse), Benedetta Pilato (Fiamme Oro / CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Giulia Ramatelli (Esercito / Aurelia Nuoto), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse).

Uomini: Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto), Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto), Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics), Paolo Conte Bonin (Fiamme Oro / Team Veneto), Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene), Stefano Di Cola (Fiamme Azzurre / CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Michele Lamberti (Fiamme Gialle / GAM Brescia), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse / Amici Nuoto Modena), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto), Alessandro Ragaini (Carabinieri / Team Marche), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova My Sport), Matteo Restivo (RN Florentia), Gianmarco Sansone (Emmeci), Ludovico Viberti (CN Torino), Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia).

NAZIONALE UNDER 23

Donne: Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia), Paola Borrelli (Team Veneto), Antonietta Cesarano (Fiamme Oro / Time Limit), Noemi Cesarano (Time Limit), Chiara Della Corte (Campania Sport), Francesca Fresia (Carabinieri / Aquatica Torino), Erika Gaetani (Carabinieri / In Sport Rane Rosse), Sara Gailli (Marina Militare / CC Aniene), Anita Gastaldi (Carabinieri / VO2 Torino), Giada Gorlier (Aquatica Torino), Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / Hidron Sport), Viola Scotto di Carlo (Napoli Nuoto), Federica Toma (Carabinieri / In Sport Rane Rosse), Francesca Zucca (Esperia Cagliari).

Uomini: Christian Bacico (Como Nuoto), Michele Busa (Imolanuoto), Andrea Camozzi (Trezzo Nuoto), Giovanni Caserta (Esercito / In Sport Rane Rosse), Davide Dalla Costa (Fiamme Gialle / Team Veneto), Matteo Diodato (Livorno Aquatics), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Gabriele Mancini (Marina Militare / CN Torino), Christian Mantegazza (Trezzo Nuoto), Davide Marchello (Esercito / Aurelia Nuoto), Simone Martelli (Hidron Sport), Alessandro Tredici (Hidron Sport).

AZZURRI QUALIFICATI PER IL NUOTO A PARIGI 2024

Lisa Angiolini nei 100 rana in 1’06″00

nei 100 rana in 1’06″00 Thomas Ceccon nei 100 dorso in 52″82

nei 100 dorso in 52″82 Sara Curtis nei 50 stile libero in 24″56

nei 50 stile libero in 24″56 Leonardo Deplano nei 50 stile libero in 21″81 e nella 4×100 stile libero (staffettista)

nei 50 stile libero in 21″81 e nella 4×100 stile libero (staffettista) Sara Franceschi nei 400 misti in 4’37″86

nei 400 misti in 4’37″86 Manuel Frigo nella 4×100 stile libero (staffettista)

nella 4×100 stile libero (staffettista) Nicolò Martinenghi nei 100 rana in 59″13

nei 100 rana in 59″13 Filippo Megli nella 4×200 stile libero (staffettista)

nella 4×200 stile libero (staffettista) Alessandro Miressi nei 100sl in 47″61

nei 100sl in 47″61 Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’42″98 e nei 1500 stile libero in 14’41″38

negli 800 stile libero in 7’42″98 e nei 1500 stile libero in 14’41″38 Benedetta Pilato nei 100 rana in 1’05″80

nei 100 rana in 1’05″80 Simona Quadarella negli 800 stile libero in 8’17″44 e nei 1500 stile libero in 15’46″99

negli 800 stile libero in 8’17″44 e nei 1500 stile libero in 15’46″99 Alessandro Ragaini nei 200 stile libero in 1’45″83

nei 200 stile libero in 1’45″83 Alberto Razzetti nei 200 farfalla in 1’55″09, 200 misti in 1’56″21 e nei 400 misti in 4’09″29

nei 200 farfalla in 1’55″09, 200 misti in 1’56″21 e nei 400 misti in 4’09″29 Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero in 21″80 e nella 4×100 stile libero (staffettista)

STAFFETTE AZZURRE QUALIFICATE PER PARIGI 2024

4×100 stile libero donne

4×100 stile libero uomini – Manuel Frigo, Leonardo Deplano, Alessandro Miressi*, Lorenzo Zazzeri

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

4×200 stile libero donne

4×200 stile libero uomini – Filippo Megli, Alessandro Ragaini*

4×100 mista mixed

*qualificato in gara individuale