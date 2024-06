Nuoto, Thomas Ceccon annuncia una nuova gara per Parigi 2024: “Se non lo faccio a 23 anni…”

Una rivelazione dal sapor di conferma. Thomas Ceccon allarga il proprio programma alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il veneto, detentore del record del mondo dei 100 dorso, non disputerà solo le due vasche dello stile menzionato, ma prenderà parte anche ai 200 dorso nella rassegna a Cinque Cerchi.

È stato lui stesso a dirlo ai microfoni di RaiSport HD, poco dopo il successo nei 50 delfino al Trofeo Settecolli di Roma: “A Parigi nuoterò anche i 200 dorso, avendo siglato un tempo migliore di tutti gli italiani in questa stagione e al di sotto dello standard previsto da World Aquatics (1:57.50 ndr). Visto l’esito anche di questa prova qui al Foro Italico, ho questa certezza“, le parole di Thomas.

Il riferimento del veneto è in particolare all‘1:56.49 nuotato all’inizio della stagione nella tappa di Coppa del Mondo ad Atene (Grecia), che nei fatti ha dato questa possibilità a Ceccon, considerando anche il limite della FIN degli ultimi Assoluti pari a 1:56.3. Di conseguenza, ci sono i presupposti per un’integrazione di Thomas anche per la gara delle quattro vasche.

“Certo, si preannuncia un programma impegnativo perché portare avanti due specialità individuali e le staffette non sarà semplice ai Giochi, ma se non lo faccio ora che ho 23 anni…Ora trascorrerò le ultime settimane a casa mia, prima della partenza. Sono molto contento di far parte di un gruppo di atleti così forte per un evento di tale importanza, ha aggiunto il nostro portacolori.