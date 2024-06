Nuoto di fondo, situazione critica per le Olimpiadi di Parigi: falliti i test di balneabilità della Senna

Non arrivano buone notizie da Parigi dal fronte “gare del nuoto di fondo per le Olimpiadi”. La rassegna a Cinque Cerchi nella specialità citata avrà come teatro le acque della Senna, ma quanto pare i test sulla balneabilità non hanno avuto esito positivo.

Come riportato da Inside the Games, il nuovo bacino idrico appena inaugurato risulterebbe ancora troppo inquinato per disputare le prove olimpiche. Le piogge intense di questi giorni, che stanno tra l’altro condizionando non poco lo sviluppo del Roland Garros, hanno peggiorato ulteriormente la qualità dell’acqua. Un aspetto tra l’altro sottolineato nel corso dell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Golfo Aranci dal responsabile della Nazionale italiana, Stefano Rubaudo.

Una situazione critica, considerando anche il fatto che gli organizzatori dei Giochi prevedano di utilizzare il fiume come fulcro di riferimento per la cerimonia di apertura. Un progetto volto a creare cinque luoghi di balneazione per i parigini, offrendo loro un’alternativa nel corso dell’estate. Allo stato attuale delle cose il piano B, di cui aveva parlato Rubaudo, prevede solo un posticipo di qualche giorni degli eventi, ma non un cambio di sede. Non resta che attendere.

Ricordiamo che la problematica dell’inquinamento della Senna aveva portato l’anno passato alla cancellazione della gara pre-olimpica di Coppa del Mondo nella capitale francese.