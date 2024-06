Nuoto di fondo oggi in tv, Europei 2024: orari, programma 13 giugno, streaming, italiani in gara

Continuano gli Europei di nuoto di fondo di Belgrado. Seconda giornata, con l’Italia che vuole rimpinguare il proprio bottino dopo quanto visto nella 10 chilometri di ieri, con l’oro di Gregorio Paltrinieri nella gara maschile anticipato dall’argento e del bronzo di Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi in quella femminile.

Oggi si procede con la distanza minima, quella non olimpica dei 5 chilometri. Gara maschile che partirà alle 9.00 con Marcello Guidi, Andrea Filadelli e Vincenzo Caso a dare battaglia per una medaglia. Alle 12.00 quella femminile, con Rachele Bruni e Ginevra Taddeucci come esponenti azzurre.

La diretta tv delle gare degli Europei 2024 di nuoto di fondo non è prevista televisivamente parlando, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024

Giovedì 13 giugno

09.00 NUOTO DI FONDO 5 km maschile (GUIDI Marcello, FILADELLI Andrea, CASO Vincenzo) – Diretta tv su Rai Sport HD

12.00 NUOTO DI FONDO 5 km femminile (BRUNI Rachele, TADDEUCCI Ginevra) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.