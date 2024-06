Nuoto di fondo, Marcello Guidi si tinge di bronzo nella 5 km! Vittoria a Betlehem

Un’altra medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto di fondo. Marcello Guidi è bronzo nella 5 chilometri vinta dall’ungherese David Betlehem (53’28”3) sul francese Marc-Antoine Olivier, conquistando il primo alloro di un certo peso della sua carriera dopo quelli dei Giochi mondiali e del Mediterraneo sulla spiaggia. La sua è una gara accorta, mantenendo le energie per l’attacco al podio soffiata a Kristof Rasovszky sul rettilineo finale. Buona prova anche per gli altri due azzurri, al debutto internazionale: settimo Andrea Filadelli, nono Vincenzo Caso.

Nella gara breve, sia Guidi che Filadelli hanno la forza di mantenere il ritmo del gruppo di testa, che viene comandato dall’ungherese Kristof Rasovszky. Quest’ultimo compie quella che nel ciclismo si chiamerebbe ‘selezione da dietro’: imporre una bracciata dalle frequenze talmente alte che piano piano il gruppo va a scremarsi.

E raggiunge l’obiettivo, con gli atleti che vanno piano piano a staccarsi. Attorno a metà gara il gruppo è allungato, con nove uomini, e con tutti e tre gli italiani che rimangono guardinghi nella pancia del gruppo, fino all’inizio del terzo e ultimo giro, quando Betlehem decide di mettere le marce alte dopo aver ‘sfruttato il lavoro’ del compagno di nazionale.

Filadelli e Caso, entrambi al debutto in competizioni continentali, non hanno la forza di seguire l’azione del ventenne magiaro, mentre Guidi riesce a sfruttarne la scia per affiancare Rasovszky e Velly nella lotta al terzo posto. Nell’imbuto finale è lotta a due per l’oro tra Betlehem e Oliver, con il transalpino che deve arrendersi al suo avversario, mentre dietro Guidi va a prendersi il primo alloro della sua carriera, trovando il perfetto timing per l’attacco a Rasovszky.