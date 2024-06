Nuoto di fondo, il programma di domani agli Europei (12 giugno): orari, tv, italiani in gara

Si apriranno domani, mercoledì 12 giugno, a Belgrado, in Serbia, gli Europei 2024 di nuoto di fondo: l’Italia sarà protagonista nelle due gare in programma, ovvero le gare olimpiche su 10 km, maschile e femminile, con tre azzurri al via in entrambe le specialità.

La gara femminile, che scatterà alle ore 09.00, vedrà ai nastri di partenza Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Veronica Santoni, mentre nella prova maschile, che partirà alle ore 12.00 saranno al via Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri e Dario Verani.

La diretta tv delle gare degli Europei 2024 di nuoto di fondo non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurovision Sport, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024

Mercoledì 12 giugno

09.00 NUOTO DI FONDO 10 km femminile (Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon, Veronica Santoni)

12.00 NUOTO DI FONDO 10 km maschile (Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri, Dario Verani)

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO DI FONDO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.